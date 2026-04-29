Levantamento revela 23 áreas e edifícios irregulares em Catanduva

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Coordenadoria Municipal de Habitação e em conjunto com a Comissão Municipal de Regularização Fundiária, divulgou levantamento preliminar com 23 áreas com características de ocupação irregular ou clandestina no município. O diagnóstico – o maior já realizado – busca garantir segurança jurídica às famílias dessas localidades.
O estudo foi elaborado a partir de trabalho técnico e participativo, envolvendo a população, diversas secretarias municipais, como Meio Ambiente, Trânsito, Obras e Serviços, Planejamento e Defesa Civil, com contribuições de Cartórios de Registro de Imóveis e de representantes do Creci e Crea. A iniciativa atende recomendação da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo.
“O objetivo é identificar, mapear e caracterizar as áreas com potencial demanda para regularização fundiária, constituindo um instrumento orientador para futuras ações do Poder Público Municipal. Na prática, o levantamento permite que o município entenda onde estão os problemas e planeje soluções reais”, indica o coordenador de Habitação, Igor Rael.
Ele ressalta no documento que a inclusão de determinada área no levantamento não implica, por si só, obrigatoriedade de regularização imediata por parte do município, tampouco gera direito adquirido à regularização, “tratando-se de um diagnóstico técnico que visa compreender a realidade local e subsidiar a formulação de políticas públicas adequadas, de forma planejada.”
O próximo passo será a elaboração e publicação de Decreto Municipal específico para consolidar as diretrizes, critérios e procedimentos que nortearão os trabalhos de regularização fundiária no município. A medida visa evitar a descontinuidade ao longo do tempo e assegurar que as futuras gestões municipais disponham de instrumento estruturado para dar seguimento ao trabalho.
MEDIDAS INICIAIS
A partir do estudo, a Comissão Municipal de Regularização Fundiária determinou a realização de vários levantamentos complementares às equipes da Saec, na área de saneamento, Secretaria de Meio Ambiente, relacionado à existência de áreas verdes e passivos ambientais, Secretaria de Obras, sobre infraestrutura urbana, e Secretaria de Trânsito, quanto à sinalização viária.
À concessionária de energia elétrica Energisa foi solicitado estudo sobre existência, regularidade e condições da rede e ramais de distribuição de energia, bem como da iluminação pública. Já o Setor de Cadastro Imobiliário e Tributação deverá revisar o cadastro imobiliário e respectivo lançamento de IPTU dos imóveis localizados nas áreas relacionadas visando sua atualização.
LOCALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS
- Aeroclube de Catanduva
- Av. Palmares I
- Av. Palmares II
- Chácaras atrás da Cofco
- Chácaras entre Usina São Domingos e Cofco
- Edifício Aurélio Righini
- Edifício Clínica José Záccaro
- Edifício Estrela Maia
- Edifício Fuad Bauab
- Edifício Santa Cruz
- Edifício Serra Negra
- Estrada da Jacuba (Barracão do Berna)
- Estrada da Jacuba (lado direito centro-bairro)
- Estrada Sec. Walter Bernardes Nory Km 11
- Estrada Vicinal Vicente Sanches – Lado A
- Estrada Vicinal Vicente Sanches – Lado B
- Jardim das Oliveiras
- Prolongamento da Vila Jorge
- Prolongamento Pq. Glória VI
- Rua Lavras
- Rua Uruguaiana
- Saída para Elisiário (Rod. Chafic Saab)
- Sítio do Limão (Rod. Cezário José de Castilho)
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