Leilão de São João do Itaguaçu destina mais de R$ 182 mil ao HCC

O 3º Leilão de Gado de São João do Itaguaçu, realizado em outubro de 2025, arrecadou R$ 182.561,00, valor entregue oficialmente ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), no fim de fevereiro, pelos integrantes da Comissão Amigos do HCC de São João do Itaguaçu.

Representando o grupo de voluntários, Gabriel De Bonito e Higor Colombo Moreno estiveram no hospital para formalizar a doação, resultado do evento que reuniu cerca de 600 pessoas.

“É uma alegria muito grande estar aqui mais um ano com a equipe maravilhosa desse hospital que salva tantas vidas e onde as pessoas são tão bem acolhidas. Queremos agradecer a todos que contribuíram para que tivéssemos êxito nesse evento. Agradecer a comissão, Mateus, Eduardo, Carlão, Wellington e quem trabalhou no dia. Ficamos muito felizes em poder ajudar em nome de toda a comunidade de São João do Itaguaçu”, destacou Gabriel.

Higor também reforçou a importância da união da comunidade: “Esse valor só foi alcançado graças a quem nos ajudou com doações, patrocínios e comprando a rifa. Então muito obrigado!”

O recurso será destinado ao custeio dos tratamentos oncológicos oferecidos pelo HCC, que atende pacientes de Catanduva e de outras 18 cidades da região, mantendo diariamente serviços de diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, consulta, internação, cirurgia e acolhimento.

A próxima edição do Leilão de Gado de São João do Itaguaçu está marcada para 22 de novembro. As pessoas que quiserem fazer parte e contribuir podem entrar em contato com a comissão organizadora.

AVCC ARIRANHA TAMBÉM FAZ DOAÇÃO

O HCC recebeu cheque no valor de R$ 41.628,16, resultado de dois eventos promovidos pela AVCC Ariranha: o 3º Almoço Especial – Baião de Dois, em fevereiro, e a 29ª Festa da Fraternidade, que aconteceu em novembro de 2025.

A presidente da AVCC Ariranha, Vera Lúcia Carlos Fernandes Rodrigues, acompanhada de Selma Aparecida Finoto, Marli Aparecida Barateli, José Carlos Apendino e Rui Celso Gatti, representantes do grupo responsável pela organização das ações, entregou a doação.

Os eventos mobilizaram voluntários, parceiros e apoiadores. O valor arrecadado será destinado ao custeio dos tratamentos oncológicos, contribuindo para a continuidade dos atendimentos realizados diariamente pelo HCC.