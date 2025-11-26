Leilão de Rio Preto terá 3 dias e carros a partir de R$ 1.250

Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas estarão no leilão que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) promoverá, a partir de 15 de dezembro, com veículos recolhidos por infração na região de São José do Rio Preto, Barretos e Santa Cruz do Rio Pardo.

Os lances iniciais começam em R$ 1.250, no caso dos carros com um Gol 1999/2000, e R$ 600, no das motos, com uma Sundown de 2007. O edital, publicado no Diário Oficial com a lista completa dos lotes, prevê 85 unidades: 21 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 58 lotes de sucatas aproveitáveis e seis condenadas à fundição e reciclagem.

As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, o Grupo Carvalho (www.grupocarvalholeiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.

O pregão terá três dias, distribuídos entre as categorias de lotes: unidades conservadas, com condições de circular, sucatas aproveitáveis para desmonte e sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, que estão previstas para o último dia.

As unidades oferecidas no leilão podem ser conferidas de perto entre os dias 8 e 12 de dezembro, das 9h às 17h. A visita é apenas para ver o lote: não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação. Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias.

Os pré-lances também têm data certa para acontecer: eles começam a partir de 8 de dezembro, às 9h. Ao dar um pré-lance, o participante sugere um preço para o veículo, valor que será convertido em lance no início da sessão pública e que, se não superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o comprador. Uma vez aceito, o lance não pode ser desfeito.