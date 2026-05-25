Leilão de Gado Amigos do João Miguel em prol do HCC será em julho

O grupo de voluntários Amigos do João Miguel promove nos dias 11 e 12 de julho a 6ª edição do Leilão de Gado em prol do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). O evento será realizado no Sítio Santa Amália do João Miguel, na estrada vicinal Ariranha/Fernando Prestes, e reunirá música e solidariedade em dois dias de programação.

A abertura, no sábado, 11 de julho, a partir das 19h, terá entrada gratuita e show da dupla Pedro Henrique & Gael. O público também poderá aproveitar da venda de bebidas, churrasco, pastel, milho, frango, doces e leilão de prendas.

Já no domingo, 12 de julho, às 11h, será realizado o tradicional Leilão de Gado, com prazo de pagamento de 100 dias e recebimento do cheque no momento da entrega do animal. O almoço será servido mediante adesão no valor de R$ 70, com arroz, feijão gordo, vinagrete, farofa, batata curtida e churrasco no espeto. As bebidas serão vendidas à parte. A programação de domingo contará ainda com shows de Edu Boiadeiro & Florisvaldo e Durval Neto.

O leilão terá como leiloeiros Almir Barbosa, Cardozinho, Valdir Gazeta e João Antonio, reunindo voluntários e comunidade em apoio aos pacientes atendidos pelo HCC.

Os convites podem ser adquiridos nos pontos de venda Bar do Sabbion, em Ariranha; Bar do Hélio, em Fernando Prestes, e Bar do Vitinho, em Aparecida de Monte Alto. A entrada com bebidas é proibida. Mais informações pelos telefones: 17 99766-0056, 99662-4400 e 99633-1443.

Toda a renda arrecadada será destinada ao Hospital de Câncer de Catanduva, contribuindo com o custeio dos atendimentos e tratamentos oferecidos aos pacientes oncológicos da região.