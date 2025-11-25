Leilão da Receita Federal tem de celulares a veículos

No dia 5 de dezembro, a Receita Federal em São Paulo realizará mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre as mercadorias disponíveis nos lotes, estão eletrônicos como notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, videogames, componentes e periféricos para computadores, displays para telefones celulares, roteadores, switches, câmeras, fones de ouvido, caixas acústicas e equipamentos de áudio e vídeo.

Há também armações e lentes para óculos, relógios de pulso, artigos esportivos, itens de pesca, máquinas de bordar, tecidos, materiais plásticos, óleo diesel, automóveis, caminhonetes, caminhões e ônibus, além de veículos na condição de sucata para desmontagem e um sistema de comunicação aérea.

O leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período de recebimento das propostas vai das 8h de 27 de novembro até as 21h de 3 de dezembro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 5 de dezembro (horário oficial de Brasília).

Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento, em dias de expediente normal, de 27 de novembro a 3 de dezembro, nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Barueri, Suzano, Santos, Bauru, Santo André, Araraquara, Campinas, Guarulhos, Jacareí, Guarujá. Os endereços e horários para visitação, bem como os contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.

Os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados. Destaca-se que a Receita Federal não se responsabiliza pelo envio das mercadorias. Bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes também quando adquiridos por pessoas jurídicas.