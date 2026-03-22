Lei em Ibirá prevê oferta de sensor de glicemia a crianças com diabetes

O prefeito da Estância Turística de Ibirá, Nivaldo Domingos Negrão, o Biscoito (Republicanos), sancionou neste mês a lei municipal nº 2.866/2026, proposta pelo vereador Samuel Seixas (Republicanos), que autoriza o município a fornecer gratuitamente sensor e aparelho eletrônico para monitoramento de glicemia para pessoas com diabetes.

De acordo com a nova legislação, o equipamento, chamado Sensor Libre, será distribuído por meio da rede municipal de Saúde, ficando restrito às crianças e jovens de 4 a 18 anos de idade que fazem tratamento contínuo de diabetes, conforme prescrição médica.

Ao apresentar o projeto, o vereador Samuel Seixas apresentou detalhes sobre o diabetes, doença crônica em que o organismo não produz insulina em quantidade suficiente ou, ainda, não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, elevando os níveis de glicemia.

“A monitorização do controle glicêmico é fundamental no tratamento do diabetes, especialmente do tipo 1, mais frequente em crianças e adolescentes, uma vez que o controle metabólico diminui e até mesmo retarda complicações crônicas”, pontua o parlamentar.

Quando não controlada adequadamente, o diabetes pode se tornar o principal fator para doenças cardiovasculares, como AVC e infarto agudo do miocárdio. Além disso, pode causar complicações como a retinopatia diabética, insuficiência renal, amputações, crises de hipoglicemia, cetoacidose diabética e até mesmo levar a óbito.

O controle é feito por diversos testes durante o dia, por meio da glicemia capilar, com “picadas” no dedo para colher o sangue que será processado no glicosímetro. “Se para os adultos já pode ser um desafio repetir esse processo várias vezes ao dia, imagine para as crianças e adolescentes. As crianças pequenas são mais sensíveis à dor e ao sofrimento”, afirmou Seixas.

A partir disso, ele propôs a adoção de nova tecnologia, aprovada pelo prefeito. O sensor digital do tamanho de uma moeda é colado na parte posterior do braço para, com uma microagulha, captar flutuações da glicemia sem a necessidade de picadas. “Essa inovação tecnológica facilita e melhora muito a vida de quem convive com diabetes, principalmente crianças e adolescentes.”