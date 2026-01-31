Lançamento do Residencial Vernazza atrai público à Praça 9 de Julho

A FAJ Empreendimentos deu o pontapé oficial nas vendas do Residencial Vernazza, em Catanduva, com evento na Praça 9 de Julho, ao lado do stand de vendas da construtora. Clientes, corretores e interessados em sair do aluguel foram recebidos no local, que contou com estrutura especial entre brinquedos, tenda de apoio, distribuição de brindes e espaço para fotos oficiais do lançamento.

Um dos destaques da programação foi o “trenzinho da alegria” personalizado, que fez passeios entre a praça e o terreno onde o condomínio será construído, no Jardim Soto. Animado por personagens dançarinos, o trajeto ajudou a aproximar o público do futuro endereço do empreendimento e transformar o momento de conhecer o produto em uma experiência mais leve e divertida.

Segundo Fernando Jorge, CEO do Grupo FAJ, a proposta foi marcar o lançamento de forma coerente com os futuros moradores do Vernazza. “Catanduva recebe um projeto pensado para quem sonha com o primeiro apartamento e quer começar essa etapa de vida com segurança, conforto e boa localização. Trazer o lançamento para a praça, com clima de festa, é uma forma de mostrar que a conquista da casa própria é, sim, motivo para celebrar em família”, afirma.

Durante toda a manhã, o público circulou entre a praça e o stand de vendas, conhecendo as plantas, as condições comerciais e os diferenciais do Vernazza. A cada nova reserva, o clima era de comemoração com clientes que registravam o momento no backdrop oficial do empreendimento, recebiam brindes e participavam de sorteios especiais, como uma TV e uma assistente virtual Alexa.

O Residencial Vernazza foi planejado para refletir o padrão de qualidade que define a FAJ Empreendimentos. Serão 320 apartamentos distribuídos em 20 blocos, com metragens de até 65,87 m², uma das maiores da categoria, em um condomínio com lazer completo, infraestrutura moderna e localização estratégica. O empreendimento se enquadra no programa Minha Casa, Minha Vida.

PLANTÃO DE VENDAS

Após o evento de lançamento, o atendimento aos interessados no Residencial Vernazza continua no stand da FAJ em Catanduva. No local, a equipe apresenta detalhes do empreendimento e simula condições de compra para quem pensa em trocar o aluguel pelo primeiro imóvel próprio.

O stand está localizado na Rua Pará, 171, nas proximidades da Praça 9 de Julho, e funciona das 9h às 19h de segunda a sexta, e das 8h às 12h aos sábados. O telefone para informações é 17 3211-2442.