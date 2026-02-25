Kell Smith faz show intimista com músicas autorais e releituras da MPB no Sesc

As Quintas do Sesc Catanduva reúnem música, teatro e diversas expressões artísticas em uma programação cultural vibrante e acessível. Os encontros entre artistas e público valorizam a diversidade do cenário nacional, incentivando novos talentos e fortalecendo trabalhos autorais.

Na próxima quinta-feira, dia 5, às 20h, o público recebe o show da cantora e compositora Kell Smith, artista reconhecida nacionalmente que dialoga com diferentes gerações por meio de um repertório autoral marcado por temas como afeto, empatia e representatividade.

Filha de missionários, nascida na capital paulista, a artista iniciou sua caminhada na música movida por propósito, antes mesmo de pensar em carreira. Ao longo dos anos, consolidou sua identidade artística a partir das vivências em diferentes regiões do Brasil, transformando experiências pessoais em composições que falam sobre gentileza, inclusão e humanidade.

No processo criativo e de composição de sua música, Kell Smith traz experiências pessoais profundas que ultrapassam o simples ato de criar canções, utilizando da sua arte para expressar e refletir sobre sua própria vivência como pessoa autista.

Ao abordar o autismo em canções como “No Final Desse Filme”, ela articula melodias e letras que convidam à reflexão sobre identidade, presença e aceitação, transformando sua jornada de diagnóstico tardio em território de acolhimento e representatividade neurodivergente.

Essa sensibilidade musical não só molda a forma como ela escreve e interpreta suas canções, mas também fortalece um compromisso artístico com a inclusão, evidenciado no álbum-visual Latino-Americana, que incorpora acessibilidade e diversidade como parte essencial do seu manifesto criativo.

Ao longo de sua trajetória, Kell realizou parcerias com artistas como Padre Fábio de Melo, Paula Fernandes, Vitor Kley, Elza Soares e a dupla Chitãozinho & Xororó, ampliando ainda mais o alcance de sua música e da sua versatilidade e da sua potência vocal.

Durante a apresentação no Sesc Catanduva, Kell interpretará sucessos como Era Uma Vez, Seja Gentil, Nossa Conversa e Girassol, canções que somam centenas de milhões de visualizações e reproduções nas plataformas digitais. O show também evidencia sua forte relação com a música brasileira, trazendo releituras e homenagens a grandes nomes da MPB.

Os ingressos estão à venda por R$ 12 para Credencial Plena, R$ 20 a meia-entrada e R$ 40 a inteira diretamente na unidade do Sesc ou no site https://sescsp.org.br/catanduva.

Hoje tem Tributo a Charlie Brow Jr.

A banda O Preço, de Araçatuba, é a atração desta quinta-feira, 26, às 20h, no palco do Sesc Catanduva, trazendo em destaque o vocalista Nandu Costa. O grupo apresenta um tributo ao Charlie Brown Jr., com um repertório que celebra a trajetória da banda liderada por Chorão, que marcou o rock brasileiro dos anos 1990 e 2000 com sua fusão de punk, rap e reggae, letras urbanas e uma mensagem forte de autenticidade e atitude. Entre os sucessos do repertório estão clássicos como “Só os loucos sabem”, “Zóio de lula” e “Lugar ao Sol”.