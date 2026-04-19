Jovem é preso por tráfico de drogas após perseguição em Pindorama

A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas, na quinta-feira, em Pindorama. O momento da venda do entorpecente foi flagrado pela equipe policial durante patrulhamento. Ao perceber a chegada da viatura, o motociclista, que teria entregado algo a uma outra pessoa, saiu em disparada – dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade.

Em determinado ponto ele se desequilibrou e caiu. A abordagem confirmou que ele carregada drogas: 50g de cocaína e dois tabletes de maconha, além de R$ 139 em dinheiro. O acusado já responde a denúncias por tráfico. Em vistoria na casa dele a PM encontrou três pés de maconha. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Catanduva, onde permanece à disposição da Justiça.