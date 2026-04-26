Jovem de Tabapuã conquista título de Miss Brasil Estudantil

A Miss São Paulo Estudantil, Ingrid Loriene Silva Alves, de Tabapuã, foi coroada Miss Brasil Estudantil em concurso de beleza realizado no Theatro Municipal de São Paulo. O evento reuniu o Prêmio Comunicação e Melhores do Ano, o concurso Miss e Mister Estudantil Brasil e o Miss e Mister Turismo Mundial Brasil, com a participação de candidatos de diversas regiões do país.

Outra representante da região, Amanda de Almeida Rodrigues, de Mirassol, foi eleita Miss Turismo Brasil Mundial.

O evento teve coordenação de Maurício Valente, natural de Ibirá, produtor estadual dos concursos Miss São Paulo e Miss e Mister Rio de Janeiro, além de embaixador e presidente do Miss e Mister Turismo Mundial - competição que será realizada na Colômbia, em setembro. Os candidatos acompanhados por ele para o Rio de Janeiro também venceram.

“Com muita honra e orgulho conseguimos ser campeões em todas as categorias. Sendo produtor e diretor de cada estado. Nossa Miss São Paulo Estudantil foi vencedora do Miss Brasil Estudantil. Nossa Miss Rio de Janeiro foi segunda Miss Brasil Estudantil e Miss Turismo Mundial. Nosso Mister Rio de Janeiro foi o segundo Mister Brasil Estudantil e Mister Turismo Mundial”, destacou.

Segundo Valente, os resultados garantem aos vencedores o direito de representar suas cidades, estados e o Brasil no concurso internacional, ampliando a visibilidade dos participantes no cenário global.