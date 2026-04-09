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Jovem Aprendiz dos Correios forma cadastro reserva na região
Foto: Reprodução/Correios - Em todo o país, estão disponíveis 548 vagas, além de cadastro reserva
Podem se candidatar jovens de 14 a 21 anos completos no ato da contratação
Por Da Reportagem Local | 09 de abril, 2026

 As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios se encerram no sábado, dia 11. Em todo o país, estão disponíveis 548 vagas, além de cadastro reserva. No interior de São Paulo, há vagas para Bauru e cadastro de reserva para outros 186 municípios, incluindo Catanduva, Novo Horizonte, Olímpia e São José do Rio Preto.

Podem se candidatar jovens de 14 a 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio ou que já tenham concluído o ensino médio. Candidatos menores de 18 anos devem ser inscritos por seu responsável legal, que deve se cadastrar no site dos Correios.

Após esse cadastro, ele poderá realizar a inscrição do seu filho/tutelado no processo seletivo. Jovens maiores de idade ou emancipados podem se inscrever diretamente, utilizando seus próprios dados, sem a necessidade de cadastro por responsável. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site dos Correios.

Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência; 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos; 3% para indígenas; e 2% para quilombolas. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados no formulário eletrônico de inscrição, com prioridade para jovens em situação de vulnerabilidade social.

A jornada será de 20 horas semanais, com quatro horas diárias, divididas entre atividades teóricas, realizadas em entidade qualificada em formação técnico-profissional, e atividades práticas, desenvolvidas nos Correios.

Os jovens aprendizes receberão salário-mínimo-hora, conforme o piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Ao longo de 15 anos, o Programa Jovem Aprendiz dos Correios já proporcionou a milhares de jovens a primeira experiência profissional, unindo capacitação, prática e preparação para o mercado de trabalho na maior empresa pública do país.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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