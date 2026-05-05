Jovem Aprendiz abre portas para o futuro de estudantes em Botelho

Por meio do programa Jovem Aprendiz, alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Iracema de Moraes Marquezini, no distrito de Botelho, estão dando os primeiros passos na construção de suas trajetórias profissionais, unindo aprendizado, responsabilidade e novas oportunidades.

A iniciativa ganhou força com a parceria firmada com a empresa Up Citrus Importação e Exportação. Representada pela gerente geral Bruna Rodrigues e pela profissional de Recursos Humanos Ariana Garcia, a empresa participou de reunião com o diretor Alexandro Elias, alunos selecionados e seus familiares, marcando o início dessa nova etapa.

Após processo de entrevista, três estudantes foram escolhidos para integrar o programa, que oferece não apenas a inserção no mercado de trabalho de forma legal e estruturada, mas também remuneração, formação complementar e a chance de adquirir experiência desde cedo.

De acordo com a Prefeitura de Santa Adélia, a presença dos pais e responsáveis no encontro reforçou a importância do apoio familiar nesse momento tão significativo, em que os jovens começam a trilhar caminhos rumo à autonomia e ao crescimento profissional.

“Mais do que uma oportunidade, o Jovem Aprendiz representa um investimento no futuro, mostrando que, com dedicação, parceria e incentivo, é possível transformar sonhos em realidade”, enaltece o governo municipal.