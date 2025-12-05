José Carlos Buch recebe Medalha 14 de Abril da Câmara de Catanduva

O advogado catanduvense José Carlos Buch vai receber da Câmara Municipal a maior honraria do município, a Medalha 14 de Abril. A homenagem será entregue nesta sexta-feira, 5 de dezembro, em solenidade que será realizada no plenário do Legislativo, com início às 16h. A homenagem foi proposta pelo vereador Gleison Begalli (PRD) e aprovada por unanimidade.

Nascido em 20 de outubro de 1950 e rotariano desde 1978, José Carlos Buch é advogado especializado em Direito Tributário e Empresarial, administrador de empresas, professor de matemática financeira, contador e professor de contabilidade e custos. Presidiu a Associação Comercial e Empresarial (ACE) em 1989, deixando legado de inovação e progresso.

“Sua expertise em direito tributário e empresarial, aliada às graduações em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Pedagogia, fazem dele uma figura multifacetada, capaz de abordar desafios complexos com sabedoria e perspicácia”, elogia Gleison Begalli.

Buch também foi idealizador e fundador do projeto Dr. Sara & Cura, que há 15 anos tem proporcionado alegria e entretenimento às crianças internadas na pediatria do Hospital Padre Albino, dedicando-se também às atividades da AEC – Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos. Essas ações demonstram não apenas sua competência, mas seu coração generoso.

Embora tenha sido aprovado nos concursos de Auditor do Tesouro Nacional e Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, em 1982 e 1984, respectivamente, Buch escolheu dedicar seu tempo e talento ao serviço da comunidade catanduvense, renunciando a ambos os cargos em prol de um compromisso mais profundo com o bem comum.

Na imprensa, Buch foi colaborador dos extintos veículos de mídia: Revista "A Feiticeira" e jornais "Opinião", "O Jornal" e "Noticia da Manhã". Atualmente é articulista dos jornais "O Regional" de Catanduva e "O Progresso" de Santa Adélia, com escritos também publicados em sites locais.

HUMILDADE

Ao jornal O Regional, Buch disse considerar que pouco fez para merecer a homenagem do Legislativo, sobretudo por reconhecer que seus defeitos talvez sejam maiores do que as virtudes. “Também entendemos que muitas outras pessoas da nossa cidade - muitas anônimas - fazem um trabalho notável e incrível para a comunidade e, portanto, têm elas sim muito mais méritos.”

Ao mesmo tempo, diante da iniciativa parlamentar, Buch afirmou que, se realizou algo que fez a diferença, não o fez pensando em reconhecimento. “Até porque quem pensa e faz ao contrário, não é nenhum herói, tampouco um grande vilão e sequer digno de ser lembrado.”

CATANDUVA

O advogado falou sobre o fato de nunca ter deixado a cidade, mesmo com as duas aprovações em concursos públicos. “Dizem que você não pode escolher o lugar onde nascer, mas pode-se escolher onde quer viver e terminar os seus dias. Felizmente, aqui nascemos e aqui escolhemos para ser a nossa única cidade e última morada. Esta afirmação tem muito significado para nós.”