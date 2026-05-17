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Jornada Pedagógica da Unifipa começa amanhã com foco na Educação
Foto: Divulgação/FPA - Programação inclui palestras, oficinas, atrações culturais e atividades de formação
Proposta é promover reflexão e troca de experiências sobre os desafios contemporâneos
Por Da Reportagem Local | 17 de maio, 2026

O curso de Pedagogia da Unifipa realiza a V Jornada Pedagógica de 18 a 22 de maio, trazendo o tema “Entre teoria e prática: Integrando saberes e construindo caminhos para a Educação”. O evento é direcionado a docentes, discentes, egressos do curso, estudantes da Segunda Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva e demais profissionais da área educacional.

A proposta é promover espaço de reflexão, formação e troca de experiências sobre os desafios contemporâneos da educação e as práticas pedagógicas desenvolvidas em diferentes contextos de ensino. A programação inclui palestras, oficinas temáticas, apresentações culturais e atividades voltadas à formação acadêmica e profissional dos participantes.

De acordo com a organização, o evento abordará temas relacionados à alfabetização, inclusão, leitura, aprendizagem mediada por jogos e os impactos das telas digitais no processo educativo.

A abertura oficial será nesta segunda-feira, 18 de maio, às 19h30, no auditório do Campus São Francisco da Unifipa, com apresentação cultural dos alunos do 4º ano de Pedagogia e palestra ministrada pelo Prof. Me. Ricardo Augusto de Lima Fenerich, com o tema “A música como linguagem na infância: sentidos e vivências para a formação docente”.

A programação prossegue no dia 19, às 19h30, com oficinas temáticas nas salas de aula do Campus Sede. Entre os temas estão práticas de sondagem na alfabetização, estratégias práticas para alfabetizar, aprendizagem matemática mediada por jogos e incentivo à leitura. No dia 20, às 19h, haverá coquetel em comemoração ao Dia do Pedagogo, no Bambini Buffet.

Encerrando a jornada, no dia 21 de maio, às 19h30, será realizada atividade laboral com Paula Alonso, seguida da palestra “Estudo na Era Digital: Efeitos das Telas na Concentração e no Desempenho dos Estudantes”, ministrada pela Dra. Simone Fernandes. O encontro acontecerá na Sala Movimento e Saúde do Campus Sede da Unifipa.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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