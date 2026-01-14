Jogos de Verão de Itajobi reúnem atletas de 15 cidades da região

A Prefeitura de Itajobi, por meio do Departamento Municipal de Esportes, iniciou ontem a 17ª edição dos Jogos de Verão de Itajobi 2026, a maior competição esportiva do município. A abertura, no período noturno, previa a participação de todas as delegações participantes, autoridades e do público, celebrando o esporte, a integração regional e o espírito esportivo.

Participam dos Jogos de Verão as cidades de Itajobi, Ibirá, Santa Adélia, Catanduva, Pindorama, Novo Horizonte, Urupês, Marapoama, Elisiário, Uchôa, Catiguá, Borborema, Potirendaba, Tabapuã e Sales. Os confrontos vão até 8 de fevereiro, no Conjunto Esportivo Waldemar de Falco.

As disputas serão no futebol de campo (livre, master e menores), futebol society (menores), futsal (livre, master e feminino), basquete (masculino e menores), vôlei (masculino, feminino e feminino menores), bocha, malha, truco, voleibol adaptado (melhor idade), futevôlei, vôlei de areia, beach tênnis, tênis de mesa, xadrez, damas, judô, tênis e capoeira.

A competição terá entrada franca todos os dias. “Um grande momento para o esporte itajobiense e para todos os atletas participantes”, celebra a Prefeitura de Itajobi.