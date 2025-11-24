Jogadores do Catanduva FC fazem avaliação física de olho no Paulistão

O elenco do Catanduva FC realizou avaliação diagnóstica e física em preparação para o Campeonato Paulista Série A3 2026. Em parceria com a Unifipa há alguns anos, os testes foram realizados na manhã do dia 19 de novembro, no Laboratório de Fisiologia do Exercício do curso de Educação Física, acompanhados pela equipe técnica do clube comandada por Ivan Canela e coordenada por docentes e alunos do curso.

Os jogadores foram avaliados com teste de composição corporal pelo exame de bioimpedância e teste de potência de membros inferiores, com a plataforma de salto. Esses resultados vão nortear o treinamento que será dado aos jogadores visando a campanha da Série A3 prevista para janeiro.

"Essa avaliação é fundamental na pré-temporada, pois nos fornece ferramentas para mensurar os pontos fortes de cada atleta e também onde podemos potencializar principalmente porque alguns vêm de outras equipes, outros estavam inativos. Sabendo dos equipamentos que o curso possui para os testes, a gente consegue ter essa ênfase em buscar o resultado, melhorando a alta performance”, explica o preparador físico da Catanduva, professor Elton Rodrigo Bassi.

A Unifipa faz os exames preparatórios desde a fundação do Catanduva FC. “Nosso Laboratório de Fisiologia do Exercício, utilizado pelos alunos, possui equipamentos similares usados em grandes clubes, o que permite oferecermos aos jogadores do Catanduva essa tecnologia”, afirma o professor Igor Braz, coordenador do curso de Educação Física.

Segundo ele, todos os dados colhidos são computadorizados e entregues à equipe. “É uma troca tanto para o clube, que permite um banco de dados mais consistente dos atletas, e para o curso, que coloca os alunos em contato com ambiente profissional que ele pode seguir dentro da carreira como futuro educador físico.”