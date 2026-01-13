Esporte
Jogadora conquista bolsa para treinar nos Estados Unidos
Foto: Divulgação - Gabriela Hartwig ganhou bolsa de estudos e treinamento no Texas
Gabriela Hartwig viajará para o exterior no mês de julho com contrato de 5 anos para estudar e treinar
Por Da Reportagem Local | 13 de janeiro, 2026

O projeto Smel Novo Basquete Catanduva, em parceria com o projeto JYD, de Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, segue colhendo resultados. Em 2025, a parceria proporcionou bolsas de estudo e treinamento na modalidade às atletas Bárbara Perandini e Ana Cecília Scarpetti, que passaram a viver em solo americano, com contrato de 5 anos.

Em 2026, mais uma atleta garantiu vaga para a vivência no país do basquete. Gabriela Hartwig foi contemplada com uma bolsa de estudos e treinamento pelo Odessa College, no Texas. Ela viajará para a terra do Tio Sam em julho, em busca de novas experiências no basquete.

Para a coordenação do projeto catanduvense, a conquista representa a consolidação de um trabalho sério e em constante crescimento. “Para nós, do Projeto Smel Novo Basquete Catanduva, é uma grande alegria ver o projeto evoluindo e oferecendo cada vez mais oportunidades e benefícios para nossas atletas”, destacou, em nota.

A atleta Gabriela Hartwig também comemorou a oportunidade. “Para mim, essa chance é muito importante. Além de treinar basquete no maior centro do esporte no mundo, que são os Estados Unidos, poderei estudar e vivenciar uma nova cultura”, afirmou.

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
