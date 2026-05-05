Jantar Show do Dia das Mães tem show de Dino no Clube de Tênis

O cantor Dino Fonseca vai se apresentar no Super Jantar Show - Especial Dia das Mães que reunirá música e gastronomia na próxima sexta-feira, 8 de maio, no Clube de Tênis Catanduva. O evento está com os últimos ingressos à venda e deve atrair público de toda a região.

A programação contará com apresentação principal do cantor Dino Fonseca, além do show de abertura com Arthur Rodrigues, trazendo animação e repertório diversificado. Além das atrações musicais, o evento oferecerá estrutura diferenciada com mesas e serviço Open Bar e Open Food.

Os portões serão abertos às 21h. O cantor Arthur Rodrigues sobe ao palco às 21h30, enquanto o show principal com Dino está previsto para começar às 23h30.

Dino Fonseca é cantor e compositor, natural de Uberlândia/MG, e um dos maiores nomes do cenário pop rock da atualidade. Ele coleciona milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube interpretando sucessos do rock e pop rock nacional e internacional.

Desde o início de sua carreira, vem conquistando o público com voz única e talento musical. Com influências que vão desde o rock até o pop internacional, Dino tem se destacado como um dos grandes nomes da música, encantando fãs com energia contagiante e grandes performances.

Os ingressos para o show são limitados e estão disponíveis no Bar do Durval e na Dulana, em Itajobi, na secretaria do Clube de Tênis, em Catanduva, além da plataforma online www.q2ingressos.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 99763-1334.