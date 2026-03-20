Jantar Show com Traia Véia em palco 360 graus é atração desta sexta

Chegou o dia! O jantar show com Traia Véia e Seu Moço será realizado nesta sexta-feira, 20 de março, no Clube de Tênis Catanduva. A atração principal terá palco de 360 graus no centro do salão, permitindo interação com o público e uma experiência única para os fãs da banda.

O quarteto sertanejo Traia Véia é um dos destaques do atual cenário da música brasileira. Edu Araújo, Dario Rodrigues, Vini Gouvea e Pedro Cordeiro começaram a trabalhar juntos em 2022, em um projeto de modão e perceberam que a combinação de suas vozes, com suas particularidades, tinha um diferencial que podia ser explorado.

Foi assim que decidiram continuar a trajetória juntos. Após alguns vídeos gravados para o YouTube, o Traia Véia chamou a atenção do público e de empresários do ramo. A banda gravou seu primeiro DVD em Goiânia, em 2023, com participações de grandes nomes do sertanejo.

Aliás, o nome do grupo surgiu de uma brincadeira. Todos são fãs do Roupa Nova e, em uma apresentação, o técnico de som percebeu as divisões de vozes dos integrantes. Eduardo, brincando, comparou-os ao Roupa Nova e Edu Araújo, bem-humorado, apelidou o projeto de Traia Veia, em referência ao antônimo de Roupa Nova.

Com influências que vão desde a música sertaneja raiz até o universitário, o Traia Véia apresenta uma inovação para o cenário sertanejo brasileiro. Com muito talento e dedicação, os quatro amigos estão conquistando cada vez mais fãs em todo o país.

INGRESSOS

Os ingressos para a área vip custam R$ 80 e estão à venda no Clube de Tênis Catanduva, em dois pontos de Itajobi - Bar do Durval e na Dulana - e no site www.q2ingressos.com.br. As últimas mesas com jantar open bar e open food estão disponíveis na secretaria do clube.