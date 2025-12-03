‘Janeiro Brasileiro da Comédia’ recebe 100 inscrições para 2026

O festival “Janeiro Brasileiro da Comédia” (JBC) recebeu 100 inscrições para sua edição de número 23, que será realizada entre os dias 21 e 30 de janeiro de 2026, com programação totalmente gratuita. O JBC é realizado pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Entre os espetáculos inscritos, 67 são do estado de São Paulo, sendo três deles de São José do Rio Preto. O festival também registrou grande interesse de artistas do Rio de Janeiro (9 inscrições), Paraná (8) e Rio Grande do Sul (5). O prazo para as inscrições foi encerrado nesta segunda-feira, 1/12, às 17h.

Agora, o processo de avaliação das propostas inscritas passa por três etapas: triagem administrativa — para conferir todos os documentos e materiais obrigatórios —, seleção técnica e artística das propostas classificadas na primeira fase e contratação.

A comissão de seleção será composta por profissionais das artes cênicas e pode também convidar espetáculos para integrar a programação. As produções selecionadas serão informadas no dia 22 de dezembro e o resultado será divulgado no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto.

Criado em 2003 para celebrar os 30 anos do Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, o JBC chega à sua 23ª edição consolidado como um dos mais tradicionais festivais do gênero no país. Além das apresentações, o evento promove atividades de formação e intercâmbio entre artistas e público, reforçando o papel de Rio Preto como referência nacional na cena teatral.