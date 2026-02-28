‘Brincadeira que Encanta’ é atração no Sesc Catanduva neste domingo

A palhaça Funúncia convidará o público do Sesc Catanduva, neste domingo, para entrar em seu pequeno cirquinho e embarcar numa jornada de imaginação e alegria. O espetáculo circense “Brincadeira que Encanta”, da Trupe do Fuxico, começa às 10h30 e tem entrada gratuita.

Entre risadas e curiosidades, Funúncia se arruma diante do público, abre seu baú de invenções e transforma o espaço num mundo vivo: uma floresta nasce, um lago se forma, um sapo toca música nas garrafas, um dragão desperta e sopra sonhos.

Cada gesto vira brincadeira, cada som desperta um novo encantamento. Com músicas originais, jogos de escuta e muita interação, “Brincadeira que Encanta” é um espetáculo sensível e divertido, feito para rir, cantar, dançar e, no final, guardar uma bolha de alegria no coração.

VIVÊNCIA COM ÁGUA

Neste domingo também terá a atividade “Brincar de se molhar”, na Sala de Leitura. A vivência refrescante é direcionada às crianças pequenas, com o espaço preparado para brincadeiras com água, cores e areia, convidando ao brincar livre e à convivência.

As experiências estimulam a exploração do corpo, dos sentidos e do ambiente, fortalecendo vínculos e o prazer de estar junto. Será das 10h às 12h e das 16h às 18h.