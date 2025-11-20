Itajobi convoca aprovados em concurso e contrata via Consirc

A rede de saúde pública de Itajobi passará por mudanças no início do próximo ano. Isso porque a Irmandade de Misericórdia do Hospital São José deixará a cogestão da Atenção Primária e focará suas atividades na área hospitalar, como forma de priorizar sua reestruturação.

Com isso, a Diretoria Municipal de Saúde está convocando profissionais aprovados em concurso público a assumirem seus cargos, de forma a recompor o quadro de profissionais das unidades de saúde e do pronto-socorro. A abertura de outro concurso também é estudada.

De acordo com o diretor de Saúde, Leandro Martins, algumas funções serão ocupadas via processo seletivo, em contratos temporários. Também serão contratados médicos para algumas especialidades por meio do Consirc - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva.

“A decisão de deixar a Atenção Primária foi da instituição, em comunicado feito em outubro, como parte de uma fase de reestruturação, mantendo convênios com o município. Estamos tomando todas as medidas para a transição e tudo transcorrerá com tranquilidade”, ressalta.

Recentemente, a Prefeitura de Itajobi realizou a desapropriação de área do Hospital São José para ampliar o Pronto-Socorro Municipal. No processo, parte da indenização que seria paga possibilitou o abatimento de R$ 859,7 mil em dívidas existentes com a municipalidade.