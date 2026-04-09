Inteligência artificial é tema de encontro de jovens empreendedores

Como aplicar a inteligência artificial no dia a dia das indústrias será o tema do próximo encontro do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do Ciesp Noroeste Paulista. O evento acontece no dia 14 de abril, terça-feira, às 18h30, e terá como palestrante Kaue Palazzo, profissional da ID Logical e atuante na linha de frente da implementação de soluções de IA em empresas.

Com o tema “Aplicando IA na prática para gestão”, o encontro vai abordar como a tecnologia pode ser utilizada de forma estratégica para otimizar processos, melhorar a eficiência operacional e impulsionar resultados nas organizações.

As inscrições podem ser realizadas pelo link disponível na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista (@ciespnoroestepaulista) ou pelos telefones 17 3231-0876 e 98215-0910 (WhatsApp).

“Hoje, é impossível ignorar o impacto da inteligência artificial nos negócios e, na indústria, isso já é uma realidade. Por isso, trouxemos o Kaue, que está na linha de frente da implementação dessa tecnologia em empresas e já acumula resultados concretos em vendas e eficiência operacional”, destaca Matheus Camargo, diretor do NJE.

“O NJE tem como propósito, em 2026, seguir trazendo temas atuais e estratégicos para a indústria, promovendo a troca de conhecimento entre empresários e empreendedores de diferentes níveis de experiência. A ideia é fortalecer a gestão das empresas e preparar líderes cada vez mais capacitados para lidar com as transformações do mercado”, completa.

O NJE é uma iniciativa do Ciesp Noroeste Paulista que tem como missão promover o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens empreendedores, fortalecendo o networking e ampliando o protagonismo empresarial na região, reafirmando seu compromisso com a formação de novas lideranças e o fortalecimento do ecossistema empreendedor local.