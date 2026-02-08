Integrantes do Conseg se reúnem na Delegacia Seccional de Catanduva

Catanduva sediou reunião regional do Conseg – Conselho Comunitário de Segurança, na última quarta-feira, na Delegacia Seccional de Polícia. O órgão está atrelado à circunscrição do Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5) e Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 5), que englobam 96 municípios e têm sede em São José do Rio Preto.

Em entrevista ao jornal O Regional, o presidente do Conseg regional, Fábio Rampazzo, falou sobre a atuação do Conseg. “Ele faz a vez de trazer a voz da população para as demandas públicas do poder da Secretaria de Estado, seja para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. Tudo aquilo que o cidadão tem de percepção de insegurança, ele traz ao Conseg em formato de demanda.”

As solicitações podem ser apresentadas por escrito ou verbalmente em uma das reuniões do conselho, que são mensais. “Essa documentação vai ser veiculada por um sistema próprio dentro da Secretaria de Segurança Pública e vai chegar aos comandos da Polícia Militar e Civil para que façam assim os seus efetivos trajetos, alocações e estratégias para cumprir essas demandas.”

O encontro em Catanduva foi solicitado pelo delegado seccional João Lafayette Sanches Fernandes. “Esse convite vai ao encontro de uma necessidade de unir os Consegs da comarca, para que nós possamos melhorar a segurança pública para Catanduva e região”, explica. “O Conseg vem para trazer voz, mas também devolve efetivamente resultados de segurança.”