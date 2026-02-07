Instituto Paola aborda ABA e manejo comportamental em workshop

O Instituto Paola, que oferece atendimento multidisciplinar a crianças com comorbidades e necessidades específicas em Itajobi, realizará workshop sobre Introdução ao ABA e Manejo Comportamental. O evento será no dia 21 de fevereiro, sábado, das 8h às 12h, na Big House Festa e Eventos. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp 17 99714-0785 com taxa de R$ 20.

A capacitação é direcionada a pais, profissionais e estudantes que querem entender melhor o comportamento infantil e aprender estratégias práticas para o dia a dia. Os palestrantes serão a terapeuta ocupacional Suélen Aparecida Moreira, a fonoaudióloga Ana Júlia de Oliveira Fiorentin, a psicóloga Jéssica Aparecida Candêa, e a neuropsicóloga Karla Cristina da Silva.

Serão abordados os fundamentos do ABA aplicados na prática e o manejo comportamental, sensorial e comunicação com orientação de especialistas. Também serão apresentadas vivências reais e direcionamento profissional, além da troca de experiências com equipe multidisciplinar. Haverá certificado de participação e pausa para coffee break, incluso no preço.

A renda do evento será revertida ao Instituto Paola, fundado pela empresária itajobiense Daniela Fernandes e o médico Júlio Cesar Pereira. Inspirados pela luta da filha Paola, de 7 anos, diagnosticada com a síndrome rara White Sutton, eles oferecem tratamento gratuito a crianças com necessidades especiais no município. Mais informações no Instagram @institutopaola.