Instituto Federal recebe inscrições para curso de gastronomia até dia 25

O Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, dia 25 de fevereiro, para o Processo Seletivo Simplificado do Curso de Extensão de Gastronomia. São duas modalidades: Cardápio Diet e Light e Salgadeiro, com 20 vagas cada uma.

A inscrição deve ser feita por formulário virtual, com links disponíveis no site do IFSP Catanduva (https://ctd.ifsp.edu.br). Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos e renda familiar per capita de até R$ 3.242. A lista de selecionados será divulgada em 27 de fevereiro.

O curso de Cardápio Diet e Light será realizado de 9 a 17 de março, com 20 horas de duração, enquanto o de Salgadeiro será de 23 de março a 3 de junho, somando 160 horas. Nos dois casos, as aulas têm parceria com o Senac e serão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30.

A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição que classificará, automaticamente, os primeiros inscritos que atenderem aos requisitos estabelecidos no edital.

Os convocados deverão confirmar matrículas de 27 de fevereiro a 6 de março, no caso do Cardápio Diet e Light, e de 27 de fevereiro a 20 de março, para Salgadeiro. Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência global no curso.