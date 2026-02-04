Instituto Federal realiza mesa aberta em alusão às mulheres cientistas

O Projeto de Extensão “Astronomia Para Elas”, desenvolvido no Instituto Federal de São Paulo - Campus Catanduva realizará evento alusivo ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro. A atividade será uma mesa aberta para discussão sobre o tema “Elas (que) fazem ciência”, das 13h30 às 17h, na própria instituição.

A data é uma iniciativa lançada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2015, com o objetivo de fortalecer o compromisso global com a igualdade de direitos entre homens e mulheres, principalmente do ponto de vista da educação.

Neste dia, ações são promovidas a fim de alcançar o objetivo comum de enaltecer o papel de mulheres e meninas nos campos científicos e celebrar aquelas que já são bem-sucedidas na área. Outro intuito é dar visibilidade ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS-5) da Agenda 2030 da ONU, que busca alcançar a igualdade de gênero e dar poder às mulheres e meninas.

O Censo da Educação Superior 2022 mostrou que as mulheres correspondiam a 60,3% dos estudantes concluintes nos cursos presenciais de graduação, sendo que nos cursos CTEM (Ciências, Tecnologias, Engenharias, Matemática e programas interdisciplinares abrangendo essas áreas), elas eram apenas 22,0% dos concluintes (IBGE, 2024).

Diante desses dados, o objetivo do projeto de Extensão “Astronomia Para Elas” é amplificar o diálogo em torno do tema proposto pela Unesco: “Da visão ao impacto: Redefinindo STEM ao reduzir a desigualdade de gênero”, trazendo a temática “Elas (que) fazem ciência” a fim de estimular as novas gerações a serem atuantes na busca pela igualdade de gêneros.