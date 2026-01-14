Instituto Federal oferece cursos de gastronomia, informática e soldagem

O Instituto Federal de São Paulo – campus Catanduva abriu Processo Seletivo Simplificado para preencher vagas nos cursos de extensão de gastronomia, informática básica e soldagem. No primeiro caso, ainda há duas opções escolha, que são cardápio de botequim e bolos e tortas doces. Todas as capacitações são gratuitas com aulas presenciais na unidade de ensino.

As inscrições para o curso de gastronomia vão até 20 de janeiro em formulários virtuais disponíveis no site do IFSP (https://ctd.ifsp.edu.br). A lista de selecionados será divulgada no dia 21 e as matrículas deverão ser feitas de 21 a 30 de janeiro para cardápio de botequim e de 26 de janeiro a 20 de fevereiro para bolos e tortas doces. São 20 vagas em cada especialidade.

Para participar do curso de gastronomia é preciso ter mínimo de 18 anos de idade e renda familiar mensal per capita de até R$ 3.242. As aulas de cardápio de botequim serão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, de 2 a 10 de fevereiro, enquanto as aulas de bolos e tortas doces serão de 23 de fevereiro a 5 de março, também de segunda a sexta, na mesma faixa horária.

O curso de informática básica, com 20 vagas, tem como pré-requisito a idade mínima de 14 anos. As inscrições podem ser feitas até 25 de janeiro por formulário virtual no site. As aulas serão aos sábados, das 8h30 às 12h30, no período de 7 de fevereiro a 11 de abril de 2026.

Já o curso de soldagem exige mínimo de 18 anos e Ensino Fundamental II completo, com oferta de 5 vagas e inscrições até 25 de janeiro. As aulas serão às segundas-feiras, das 19h às 22h35, de 9 de fevereiro até 6 de julho, divididas em: Módulo I – Introdução ao processo de caldeiraria e de conformação de chapas finas; e Módulo II – Introdução aos processos de soldagem.