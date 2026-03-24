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Instituto Federal faz sessão de observação astronômica nesta quarta-feira
Foto: Divulgação - Eventos de observação astronômica são realizados uma vez por mês
Evento é gratuito, aberto a toda a comunidade e será realizado na área externa do campus
Por Da Reportagem Local | 24 de março, 2026

Os projetos de extensão Astronomia Para Todos e Astronomia para Elas, desenvolvidos pelo Instituto Federal de São Paulo - Campus Catanduva, realizarão mais uma sessão de observação astronômica com auxílio de telescópio nesta quarta-feira, 25 de março, das 19h às 21h. O evento é gratuito, aberto a toda a comunidade e será realizado na área externa do campus.

Na data, a Lua e Júpiter estarão no céu durante todo o evento. “Vamos observar a Lua com suas crateras e Júpiter com seus satélites, ambos atravessando a constelação de Gêmeos. Nebulosa de Órion, Plêiades e outros objetos também estarão presentes”, detalha convite divulgado pelos projetos de astronomia, que são coordenados pelo professor de Física, Guilherme Prata.

Os eventos de observação astronômica são realizados no Instituto Federal sempre na última quarta-feira de cada mês. A atividade depende das condições atmosféricas, já que o tempo nublado e/ou chuvoso impossibilita a observação do céu.

O projeto Astronomia Para Todos promove a educação e a popularização da ciência e da astronomia. Já o Astronomia para Elas tem o objetivo de atrair o público feminino para esse tipo de estudo, estimulando o interesse das mulheres nas disciplinas relacionadas à ciência e tecnologia e, para além do letramento, fortalecendo a luta pela igualdade de gênero.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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