Instituto Federal abre vagas para dois cursos na área de gastronomia

O Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva, em parceria com o Senac, está com inscrições abertas até 26 de maio para dois cursos de extensão na área de gastronomia. As opções são “Técnicas de Cozinha Quente: canapés, finger foods e salgadinhos” e “Técnicas de Panificação”. O cadastro deve ser feito em formulário virtual no site https://ctd.ifsp.edu.br.

O curso de Técnicas de Cozinha Quente exige Ensino Fundamental completo e, no mínimo, 18 anos e Fundamental II incompleto. Já para Técnicas de Panificação, é necessário ter ao menos 18 anos e Fundamental completo, além de experiência profissional ou conhecimentos básicos em panificação. Nos dois casos, a renda familiar mensal per capita deve ser de até R$ 3.242.

O primeiro curso tem início previsto para 15 de junho, com término no dia 23 do mesmo mês, com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, somando 24h de carga horária. Já as aulas de panificação serão de 30 de junho a 21 de julho, nos mesmos dias e horários, e total de 48h.

Cada curso terá 20 vagas, sendo 14 para ampla concorrência. A divulgação dos selecionados e de classificados em lista de espera será feita no dia 27 de maio. As matrículas serão de 28 de maio a 12 de junho para Técnicas de Cozinha Quente e de 15 a 29 de junho para Panificação. A seleção será por ordem de inscrição, classificando-se os primeiros que atenderem aos requisitos.

Em caso de dúvidas, os contatos da Coordenadoria de Extensão do Instituto Federal de Catanduva são o e-mail cex.ctd@ifsp.edu.br e o telefone/whatsapp 17 3524-9718.