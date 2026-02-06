Instituto Federal abre vagas em curso de aprimoramento musical

O Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva está com inscrições abertas até 18 de fevereiro para o curso de extensão “Aprimoramento em Teoria e Prática Musical”, com módulos para alunos iniciantes e para intermediários/avançados. A seleção dos candidatos será por ordem de inscrição, classificando-se automaticamente aqueles que atenderem aos requisitos.

As aulas serão realizadas às segundas-feiras de março a dezembro, de forma gratuita, no campus universitário. Para os iniciantes, as atividades serão das 18h30 às 19h30; já o grupo intermediário/avançado estudará das 19h30 às 20h30. Nos dois casos, são 100 horas ao todo.

O curso terá vagas distribuídas por diferentes instrumentos musicais. Os iniciantes devem ter mínimo de 10 anos e as opções são violino (30 vagas), viola de arco (5), violoncelo (10), contrabaixo acústico (2), violão (40), flauta transversal (4), clarinete (4), oboé (1), fagote (1), saxofone alto (4) e tenor (4), trompete (4), trompa (2), trombone (4), tuba (2) e teclado (4).

Já para os alunos intermediários/avançados, a partir de 10 anos, os cursos disponíveis são violino (20), viola de arco (4), violoncelo (5), contrabaixo acústico (2), violão (30), flauta transversal (4), clarinete (4), oboé (1), fagote (1), saxofone alto (4) e tenor (4), trompete (4), trompa (2), trombone (4) e tuba (2). Para estudar violão e teclado, é obrigatório ter o instrumento próprio.

As inscrições estão disponíveis em formulário virtual no site ctd.ifsp.edu.br, assim como o edital com todas as regras do processo seletivo. A relação dos contemplados e a lista de espera serão divulgados até o dia 23 de fevereiro. Os candidatos estarão automaticamente matriculados dentro do limite de vagas. O início das aulas está previsto para 2 de março de 2026.