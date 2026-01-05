Instituto Federal abre vagas de transferência para cursos técnicos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) abriu cadastro geral para ingresso em cursos técnicos concomitantes ou subsequentes ao Ensino Médio e técnicos integrados ao Ensino Médio, nas formas de Reopção de Curso, Transferências Interna e Externa, Reingresso e Portador de Diploma, dos campi participantes, para o primeiro semestre de 2026.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada de 6 a 20 de janeiro, por meio de formulário online, fazendo login com uma conta no Gmail. Antes de realizar a inscrição, o candidato deve ler atentamente o Edital nº 266/2025 e providenciar os documentos necessários, que serão encaminhados pela plataforma digital, em formato PDF e nomeados conforme previsto.

Em Catanduva, estão disponíveis 10 vagas para o curso Técnico em Fabricação Mecânica - Concomitante/Subsequente – Noturno, além de uma vaga para cada um dos cursos técnicos Integrados ao Ensino Médio e com aula integral listados a seguir: Mecânica, Mecatrônica, Química e Redes de Computadores. Também será formado cadastro reserva para os cinco cursos.

De acordo com o IFSP, a reopção de curso é para estudantes matriculados no IFSP que querem mudar de curso, mas continuar na mesma modalidade e no mesmo campus. Já a transferência interna vale para alunos da instituição que desejam mudar de campus, enquanto a transferência externa dá oportunidade a estudantes de outras instituições públicas ou privadas.

A modalidade de reingresso é direcionada a ex-alunos do IFSP que abandonaram ou foram desligados do curso e desejam voltar, permanecendo no mesmo curso e campus. Por fim, o acesso como portador de diploma é para quem já concluiu um curso técnico e deseja fazer outro, porém a opção é exclusiva para egressos de cursos oferecidos no campus São Carlos.

Processo seletivo tem cronograma alterado

O Instituto Federal alterou o cronograma do processo seletivo para os cursos técnicos de 2026. Com a atualização, o resultado preliminar da primeira etapa das bancas de heteroidentificação, referente à análise das fotos, será divulgado no dia 7 de janeiro. Na data, será feita a convocação dos candidatos para a segunda etapa do procedimento, que ocorrerá por videoconferência.

A segunda etapa das bancas será entre 9 e 14 de janeiro e o resultado preliminar está previsto para o dia 15. O resultado final será divulgado em 21 de janeiro, enquanto o resultado final do processo seletivo está programado para o dia 22. A primeira convocação para matrícula ocorrerá em 23 de janeiro, com matrículas até o dia 27. Acompanhe em ifsp.edu.br/ps2026.