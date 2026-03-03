Instituto Federal abre cadastro reserva para cursos superiores

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos superiores do Instituto Federal de São Paulo - Campus Catanduva. A convocação para matrícula dos candidatos aprovados, para ingresso neste semestre, acontecerá apenas quando esgotada a Lista de Espera do Sisu - Sistema de Seleção Unificada de 2026.

A inscrição deve ser feita até 16 de março a partir de questionário disponível no site do IFSP Catanduva (https://ctd.ifsp.edu.br), sendo permitido o cadastro em apenas um curso. A seleção ocorrerá pela ordem de inscrição. O resultado preliminar será divulgado no dia seguinte.

Os cursos disponíveis são Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, integral e com duração de 5 anos; Licenciatura em Química, noturno e com duração de 4 anos; e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com aulas noturnas e 3 anos de duração. Nos três casos é preciso ter concluído o Ensino Médio para efetuar a matrícula.

Em último caso, caso não haja mais lista de classificados no processo seletivo para um dos cursos, os candidatos classificados em outro curso poderão ser convocados para matrícula, ficando a critério do candidato aceitar a matrícula em outro curso ou não. Em caso de convocação, a matrícula será realizada por formulário eletrônico, com envio da documentação necessária.