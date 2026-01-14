Inscrições para Vestibular Continuado do Imes vão até o final do mês

O Instituto Municipal de Ensino Superior - Imes Catanduva está com inscrições abertas até 31 de janeiro para o Vestibular Continuado 2026, com vagas para oito cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia em Sistemas para Internet.

Para participar é preciso preencher a ficha de inscrição no site vestibular.imescatanduva.edu.br e pagar a taxa de R$ 20 pela rede bancária. No ato da inscrição, o candidato poderá fazer, no máximo, duas opções de cursos, independente das áreas de conhecimento.

A prova online estará disponível logo após a confirmação do pagamento no sistema e poderá ser realizada até 6 de fevereiro, no mesmo link da inscrição. O candidato deverá realizar a prova logo após a liberação no site, pois as vagas remanescentes serão preenchidas por ordem de matrículas. Depois de ocupadas as vagas, os demais classificados ficarão em lista de espera.

A matrícula poderá ser feita de 5 de janeiro a 9 de fevereiro, das 14h às 20h, na secretaria do Imes. Os valores e documentos necessários podem ser consultados no Manual do Candidato.

BOLSA DE ESTUDO

O Imes Catanduva possui Projeto de Incentivo à Qualificação Profissional com a concessão de bolsas de estudo. A redução parcial da mensalidade é concedida às pessoas sem condições financeiras para pagar o valor integral. Têm direito a desconto de até 30% do valor da mensalidade estudantes com renda de até 2 salários mínimos per capita no grupo familiar.