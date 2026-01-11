Inscrições para passeio na Fazenda Vista Alegre terminam neste domingo

O Sesc Catanduva realizará o passeio “Brincando e aprendendo com a Natureza”, na Fazenda Vista Alegre, em Barrinha, dentro da programação de férias deste mês de janeiro. Será um dia de descobertas com experiências ao ar livre que estimulam a curiosidade, a imaginação, a convivência e o respeito pela natureza.

As inscrições para o passeio devem ser feitas até este domingo, dia 11, por formulário eletrônico que está disponível no site https://www.sescsp.org.br/unidades/catanduva. O valor é R$ 78 para quem possui credencial plena e R$ 117 para os demais. Estará incluso o café da manhã, almoço e lanche da tarde. A excursão será no dia 25 de janeiro, domingo, com saída às 7h.

Para participar, é necessária a presença de um adulto responsável e, pelo menos, uma criança de 0 a 12 anos. A viagem será com ônibus padrão turismo, com serviço de bordo e acompanhamento de guia credenciado pelo Ministério do Turismo. Os contemplados serão divulgados na terça, 13 de janeiro, após as 18h. O pagamento deverá ser feito até o dia 17.