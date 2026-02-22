Inscrições para Oficinas Culturais começam nesta segunda-feira

A Secretaria de Cultura de Catanduva abre nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, as inscrições para as Oficinas Culturais 2026. A iniciativa é uma das mais aguardadas do calendário cultural do município e oferece formação artística gratuita para crianças, jovens e adultos.

Neste ano, na Estação Cultura, serão disponibilizadas mais de 650 vagas, distribuídas em 110 turmas e 45 cursos, nas áreas de Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artesanato, Música e Dança. As oficinas serão ministradas por 28 arte-educadores, com investimento de mais de R$ 1 milhão.

O projeto também contará com oficinas externas em 17 pontos espalhados pela cidade, além de atividades em creches e escolas da Rede Municipal, ampliando o acesso e democratizando a cultura. No total, a estimativa é que cerca de 3.500 alunos participem das aulas ao longo do ano.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Estação Cultura, que fica localizada na rua Rio de Janeiro, 100, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, das 8h às 20h, sem intervalo. Para cada curso é necessário apresentar documentos pessoais e doar, voluntariamente, 2 caixas de leite.

Adultos devem entregar cópia do RG ou da CNH, enquanto crianças sem RG devem apresentar cópia da certidão de nascimento e 1 foto 3x4. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. A inscrição só será validada após a conferência da documentação exigida.

VARIEDADE

Nas Artes Plásticas, há várias opções de cursos de desenho e pintura em tela. No artesanato, são oferecidos cursos de tricô, crochê, bordados, biscuit, mosaico, pintura em vidro e muito mais. Já na área musical estão os instrumentos tradicionais, coral, Corpo Coreográfico e Banda Marcial. Por fim, também haverá aulas de Teatro, Libras, Manequim, RPG, Dança Kids e Danças Urbanas.