Inscrições para o vestibular da Univesp são prorrogadas até 15 de março

O prazo de inscrições para o Vestibular 2026 da Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo foi prorrogado. Agora os interessados têm até 15 de março, às 23h59, para se inscrever no processo seletivo que oferece 135 vagas gratuitas em cursos superiores no polo de Catanduva.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibular.univesp.br. Ao todo, são dez cursos superiores gratuitos, organizados em três eixos de formação. Entre eles, está a novidade deste ano: o Bacharelado em Inteligência Artificial, que passa a integrar a grade da universidade.

Também são oferecidos os cursos de Letras, Matemática, Pedagogia, Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Os cursos são realizados na modalidade de ensino a distância, com atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os estudantes também contam com apoio presencial no polo local, que funciona no Imes, onde são realizadas provas e outras atividades acadêmicas.

A prova do vestibular, composta por questões objetivas e redação, será aplicada no dia 26 de abril, às 13h. Os locais de prova serão divulgados no dia 15 de abril, a partir das 10h. O início das aulas está previsto para o final de junho. Mais informações no site vestibular.univesp.br.

REGIÃO

Na região de Catanduva, a Univesp possui polos em nove cidades que, juntas, oferecem 281 vagas no Vestibular 2026. As oportunidades estão em Ibirá (26), Irapuã (60), Itajobi (26), Novais (26), Novo Horizonte (39), Palmares Paulista (26), Sales (26), Santa Adélia (26) e Urupês (26).