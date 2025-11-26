Inscrições para o Vestibular da Unifipa terminam nesta quarta

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa, de Catanduva, encerra nesta quarta-feira, 26 de novembro, as inscrições para o Vestibular Unificado 2026. O processo seletivo é gratuito, com provas aplicadas exclusivamente de forma on-line. Após se inscrever em https://unifipa.edu.br, o candidato deve acessar o sistema virtual disponibilizado pela instituição para fazer a prova.

A Unifipa oferece 11 cursos de graduação: Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia e Gestão de Recursos Humanos (EAD). Além da prova on-line, os interessados também podem ingressar utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), válidas a partir de 2016.

O resultado do processo seletivo será divulgado na sexta-feira, 28 de novembro. As matrículas, presenciais, serão realizadas de 1º a 4 de dezembro, das 8h às 21h, na Secretaria Acadêmica da Unifipa, na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema. Para o curso de Gestão de Recursos Humanos as matrículas ocorrerão on-line. O telefone para informações é 17 3311-3328.