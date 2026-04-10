Inscrições para o Vestibular da Fatec Catanduva vão até 1º de junho

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) estão abertas até 1º de junho pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Para o segundo semestre de 2026, as Fatecs oferecem 18.505 vagas, sendo 13.875 para ingresso via Vestibular e outras 4.630 destinadas aos candidatos do Provão Paulista. A taxa de inscrição é de R$ 90.

Na Fatec Catanduva, são oferecidos três cursos: Automação Industrial, com 30 vagas no período noturno; Gestão da Tecnologia da Informação, com 30 vagas no período noturno; e Gestão Empresarial, com 30 vagas pela manhã e 30 vagas no período da noite e algumas disciplinas ministradas à distância. O exame do vestibular será aplicado no dia 28 de junho, às 13h.

Para concorrer a uma vaga é preciso ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula o candidato comprove a conclusão do curso. Quem não atender a esse quesito pode participar apenas como treineiro.

O candidato deve ler o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição com informações pessoais e responder ao questionário socioeconômico. É possível optar pelo uso da nota do Enem de 2023, 2024 ou 2025, desde que informado corretamente o número de inscrição.

Ao preencher o formulário, o candidato irá escolher um curso como primeira opção e outro como segunda opção, em qualquer Fatec e período. A taxa de participação pode ser paga em dinheiro, nas agências bancárias, via internet banking ou cartão de crédito, pela ferramenta Getnet. A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento.

As Fatecs disponibilizam computadores com acesso à internet para os candidatos que quiserem se inscrever. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para obter mais informações. Em Catanduva, o endereço é rua Maranhão, 898, no Centro. O telefone é 17 3524-7186.

POLOS NA REGIÃO

Além da Fatec Catanduva, a região possui polos da faculdade em Olímpia, com os cursos de Desenvolvimento de Software Multiplataforma e Gestão de Turismo; e São José do Rio Preto, com Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Negócios e Inovação, Gestão Empresarial e Informática para Negócios. Os detalhes estão no site do vestibular.