Geral
Inscrições para o Festival Nacional de Viola Caipira vão até 10 de junho
Foto: Arquivo/Prefeitura de Catanduva - Participantes do festival concorrem a R$ 30 mil em prêmios
Evento competitivo vai encerrar a Festa do Porco, que neste ano acontece de 23 a 26 de julho
Por Da Reportagem Local | 22 de maio, 2026

Catanduva já se prepara para mais uma celebração da música sertaneja raiz. Depois do grande sucesso da estreia em 2025, estão abertas as inscrições para o 2º Festival Nacional de Viola Caipira, que será realizado no dia 26 de julho, domingo, no bairro Km7.

O festival vai encerrar mais uma edição da tradicional Festa do Porco, que neste ano acontece entre os dias 23 e 26 de julho, reunindo shows, gastronomia típica e atrações ligadas à cultura caipira.

A competição promete novamente emocionar o público com apresentações de artistas de várias regiões do Brasil. Além da valorização da cultura sertaneja raiz, os participantes concorrem a R$ 30 mil em prêmios.

As inscrições seguem abertas até o dia 10 de junho e podem ser feitas pelo site da Prefeitura: https://www.catanduva.sp.gov.br/2-festival-nacional-de-viola-caipira.

O corpo de jurados será formado por grandes nomes da música caipira: Cacique & Pajé, Durval & Alladin e Zé Mulato & Cassiano. O festival será realizado no tradicional bairro Km7, conhecido pela gastronomia típica à base de carne de porco, o que inspirou a criação da Festa do Porco.

A expectativa é reunir milhares de pessoas durante todo o dia e consolidar o festival como um dos grandes eventos de valorização da viola caipira na região.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 02 de junho de 2026
Pizarro é eleito Presidente da Federação das Unimeds do Oeste Paulista
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 02 de junho de 2026
Vacinação contra a gripe chega a 20 mil doses e é liberada para todos
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 02 de junho de 2026
Saúde na Escola orienta sobre cuidados com o corpo e a mente
Leia mais