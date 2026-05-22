Inscrições para o Festival Nacional de Viola Caipira vão até 10 de junho

Catanduva já se prepara para mais uma celebração da música sertaneja raiz. Depois do grande sucesso da estreia em 2025, estão abertas as inscrições para o 2º Festival Nacional de Viola Caipira, que será realizado no dia 26 de julho, domingo, no bairro Km7.
O festival vai encerrar mais uma edição da tradicional Festa do Porco, que neste ano acontece entre os dias 23 e 26 de julho, reunindo shows, gastronomia típica e atrações ligadas à cultura caipira.
A competição promete novamente emocionar o público com apresentações de artistas de várias regiões do Brasil. Além da valorização da cultura sertaneja raiz, os participantes concorrem a R$ 30 mil em prêmios.
As inscrições seguem abertas até o dia 10 de junho e podem ser feitas pelo site da Prefeitura: https://www.catanduva.sp.gov.br/2-festival-nacional-de-viola-caipira.
O corpo de jurados será formado por grandes nomes da música caipira: Cacique & Pajé, Durval & Alladin e Zé Mulato & Cassiano. O festival será realizado no tradicional bairro Km7, conhecido pela gastronomia típica à base de carne de porco, o que inspirou a criação da Festa do Porco.
A expectativa é reunir milhares de pessoas durante todo o dia e consolidar o festival como um dos grandes eventos de valorização da viola caipira na região.
