Inscrições para Mostra da Sustentabilidade de Catanduva estão abertas

Estão abertas as inscrições para empresas, instituições e entidades interessadas em participar da 5ª Mostra da Sustentabilidade de Catanduva, que será realizada nos dias 12 e 13 de junho, na Praça da Matriz. Seguindo o formato dos últimos anos, o evento reunirá iniciativas que fazem a diferença no cuidado com o meio ambiente e na qualidade de vida da população.

Inspirada no sucesso das edições anteriores, a Mostra da Sustentabilidade é uma vitrine de boas práticas e tem o objetivo de promover a troca de experiências, a educação ambiental e a conscientização da população.

Durante o evento, o público poderá conhecer de perto projetos, estandes interativos, oficinas e ações inovadoras voltadas à preservação ambiental, ao uso consciente dos recursos naturais e ao desenvolvimento sustentável.

Empresas e instituições que desenvolvem ações sustentáveis podem inscrever seus trabalhos em formulário virtual disponível no site da Prefeitura de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br) até a próxima sexta-feira, 8 de maio.

A Mostra será aberta ao público e promete, mais uma vez, unir conhecimento, conscientização e entretenimento para toda a família. A realização é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, com apoio da Saec e outros parceiros.