Inscrições para Feirart, que acontece em maio, terminam hoje

A Secretaria Municipal de Cultura recebe inscrições para a 22ª Feirart – Feira Regional de Artesanato e Artes Plásticas até esta sexta-feira, dia 24 de abril. O evento será realizado de 14 a 24 de maio, na Praça 9 de Julho, com funcionamento das 16h às 22h.

No ato da inscrição o interessado deve informar o tipo de materiais a serem expostos, cor e dimensão da barraca. Os artesãos não isentos deverão recolher a taxa que será enviada por e-mail no dia 4 de maio. Os pedidos deferidos receberão o Termo de Participação.

Conforme regulamento, são isentos da taxa artesãos e ambulantes de Catanduva cadastrados e homologados, além das entidades assistenciais sem fins lucrativos do município.

De acordo com o governo municipal, a Feirart reúne artistas, artesãos, músicos e o público em uma celebração da criatividade e da identidade regional. No ano passado, a feira contou com mais de 40 expositores de Catanduva e outras cinco cidades do estado de São Paulo.

Foram apresentadas ao público peças autorais e exclusivas, com técnicas que vão do crochê à cerâmica, da pintura à marcenaria artesanal. Além da exposição de arte e artesanato, o evento oferece praça de alimentação com variedade gastronômica e música ao vivo.

Para acessar o regulamento e a inscrição, o ste é www.catanduva.sp.gov.br/feirart-2026. Em caso de dúvidas ou mais informações, os contatos são 17 3531-5100 e o WhatsApp 17 99734-5500.