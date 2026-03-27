Inscrições para curso de futsal do Instituto Federal terminam no domingo

Serão formadas duas turmas para público de 11 a 15 anos com atividades de abril a dezembro

O Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva está com inscrições abertas até domingo, dia 29 de março, para o curso de extensão de futsal. O objetivo é formar duas turmas com 20 vagas em cada uma, sendo a primeira para público de 11 a 13 anos e a outra para a faixa de 13 a 15 anos. Para participar, é preciso se cadastrar em formulário no site https://ctd.ifsp.edu.br.

De acordo com o edital, a Turma 1 terá aulas às segundas-feiras, das 18h às 20h, enquanto a Turma 2 realizará atividades às quintas-feiras, no mesmo horário. O curso vai se prolongar de abril a dezembro de 2026, somando jornada de 80 horas. Todas as atividades são gratuitas.

A seleção dos candidatos ocorrerá por Ordem de Inscrição que classificará, automaticamente, os primeiros inscritos que atenderem aos requisitos, respeitando a divisão de vagas com 70% para ampla concorrência, 25% para candidatos negros, pardos ou indígenas e 5% pra pessoas com deficiências. Também será formada lista de espera para casos de desistência.

A relação dos contemplados, bem como da lista de espera, será divulgada pelo IFSP Catanduva no site no dia 30 de março. Os candidatos estarão automaticamente matriculados dentro dos números de vagas e considerando as informações e documentos carregados do formulário eletrônico. O início do curso está previsto para o dia 2 de abril. Informações: 17 3524-9718.