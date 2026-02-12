Inscrições para concurso público da prefeitura terminam nesta quinta

Terminam nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, as inscrições para o Concurso Público nº 01/2026, destinado ao provimento de cargos efetivos em diferentes áreas da administração municipal em Catanduva.

Ao todo, o concurso oferece 16 vagas para 9 cargos de níveis fundamental, técnico e superior, além de formação de cadastro reserva. Os salários variam conforme o cargo e a carga horária, podendo chegar a R$ 7.039,88, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 733,60.

Entre os cargos disponíveis estão: Biólogo, Bibliotecário, Contador, Coordenador Pedagógico, Motorista de Veículos Pesados, Nutricionista, Operador de Máquinas Pesadas, Professor II – Língua Portuguesa e Técnico de Segurança do Trabalho.

As inscrições devem ser feitas no site do Ibam (www.ibamsp-concursos.org.br) até as 23h59. As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo, com valores entre R$ 57,50 e R$ 108,50.

A prova objetiva está prevista para 22 de março, com caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos. Para funções de nível superior, também haverá prova de títulos, de caráter classificatório. A confirmação dos locais e horários das provas será divulgada em edital específico no dia 13 de março, no site do Ibam e no Diário Oficial do Município.

Todas as informações detalhadas sobre cargos, requisitos, conteúdo programático e cronograma estão disponíveis no edital publicado no site do Ibam e no Diário Oficial do Município em 12 de janeiro de 2026.

PROCESSO SELETIVO

Também terminam hoje as inscrições para o Processo Seletivo nº 01/2026 que oferece uma vaga de Monitor de Transporte Escolar, com contrato temporário de 12 meses prorrogáveis por igual período, mais formação de cadastro reserva para a função.

Para participar é preciso ter Ensino Médio completo. A seleção será por meio de prova objetiva prevista para 22 de março. A remuneração será de um salário mínimo nacional vigente para jornada de 40h semanais, mais auxílio-alimentação de R$ 733,60.