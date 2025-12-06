Inscrições para concurso público da Caixa terminam na segunda

As inscrições para o concurso da Caixa voltado a carreiras de nível superior terminam na próxima segunda-feira, dia 8. São 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva com oportunidades para arquitetos, engenheiros (civil, eletricista, mecânico e de segurança) e médicos do trabalho. Os interessados podem se inscrever pelo site https://concursos.cesgranrio.org.br.

Os salários variam de R$ 12.371 a R$ 16.495, além de benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale transporte e auxílio creche.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026, em todas as capitais e no Distrito Federal. O processo seletivo inclui avaliação de títulos e procedimentos de verificação para cotas (PcD, negros, indígenas e quilombolas).

As provas contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de prova discursiva. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.

A Caixa destinou o percentual de 5% do total de vagas aos candidatos pessoas com deficiência, 25% aos candidatos pessoas negras, 3% aos candidatos pessoas indígenas e 2% aos candidatos pessoas quilombolas, conforme determinação legal. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período. Outras informações estão disponíveis no site da Cesgranrio.