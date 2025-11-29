Inscrições para Concurso Luzes de Natal terminam hoje

A Prefeitura de Catanduva encerra neste domingo as inscrições para o Concurso Luzes de Natal, que premiará as melhores decorações natalinas. Podem participar moradores e estabelecimentos comerciais locais, com decorações visíveis da via pública.

A premiação será de R$ 5 mil para o 1º lugar, R$ 3 mil para o 2º lugar, R$ 2 mil para o 3º lugar, R$ 1,5 mil para o 4º lugar, R$ 1 mil para o 5º lugar e R$ 500 do 6º ao 10º lugar em cada categoria.

As avaliações ocorrerão de 1º a 20 de dezembro, e os vencedores serão conhecidos no dia 22 de dezembro, durante evento na Praça da Matriz. Ao todo, serão R$ 30 mil em prêmios, sendo R$ 15 mil para residências e R$ 15 mil para comércios, com os mesmos valores.

Segundo a Coordenadoria de Turismo, o objetivo é estimular o espírito natalino, incentivar a criatividade dos moradores e comerciantes e transformar a cidade em um espetáculo de luzes e cores, consolidando Catanduva como o principal destino natalino da região.