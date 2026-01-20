Inscrições do PED seguem até o final do mês; 1.259 inscritos até agora

A Prefeitura de Catanduva segue com inscrições abertas para o Programa Emergencial de Desemprego (PED) 2026. Até o momento, 1.259 pessoas já se inscreveram, e o prazo para cadastro vai até as 12h do dia 30 de janeiro.

O programa conta com 325 vagas. Deste total, 176 já estão ocupadas, com pessoas atualmente trabalhando. Assim, 149 vagas estão disponíveis para 2026.

Criado em 2021 e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o PED realiza contratações temporárias, em caráter assistencial, oferecendo bolsa-auxílio de até um salário mínimo, além de cursos, capacitações e palestras, voltados à preparação e reinserção no mercado de trabalho.

Após o preenchimento do formulário, os dados informados pelo candidato passam por análise socioeconômica, na qual são atribuídos pontos de acordo com critérios de vulnerabilidade social. Essas informações são cruzadas com o Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e a seleção é realizada com base na pontuação, priorizando quem apresenta maior grau de vulnerabilidade.

“Desde sua criação, o programa já auxiliou milhares de famílias em Catanduva, consolidando-se como uma importante política pública de proteção social e promoção da cidadania”, destaca o governo municipal.

COMO SE INSCREVER

Os interessados podem se cadastrar pelo site www.catanduva.sp.gov.br ou presencialmente em um dos CRAS (Bom Pastor, Imperial, Juca Pedro e Nosso Teto) ou na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Também é possível retirar a ficha, preencher em casa e devolver no equipamento escolhido até as 12h do dia 30 de janeiro.

Para participar é preciso morar em Catanduva, estar desempregado há pelo menos um ano, não ter participado do PED nos últimos 12 meses e ter renda mensal per capita (por pessoa da família) de até meio salário mínimo.