Inscrições do curso ‘Atualidade em Debate’ do IFSP vão até 25 de maio

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Campus Catanduva recebe inscrições até o dia 25 de maio para o curso de extensão presencial “Atualidade em debate: construindo o pensamento crítico sobre o mundo contemporâneo”, com 40 vagas para o segundo semestre deste ano. Para participar é preciso estar cursando pelo menos o 8° ano do Ensino Fundamental II.

O curso está ligado ao projeto de extensão "IFMun: política internacional, Direitos Humanos e simulações", que propõe debates com a comunidade e é desenvolvido desde 2019. A iniciativa prevê a realização do curso de extensão e de oficinas temáticas com instituições parceiras, visita técnicas ao poder legislativo, simulação da assembleia da ONU e palestras em escolas públicas.

A seleção dos participantes será por ordem de inscrição, que classificará os primeiros inscritos que cumprirem os requisitos do edital. Das 40 vagas, 70% serão para ampla concorrência, 25% para candidatos negros, pardos ou indígenas e 5% para candidatos com deficiências. As atividades serão realizadas às quartas-feiras, das 12h30 às 14h, de 1º de junho a 16 de dezembro.

As inscrições devem ser feitas em formulário eletrônico disponível no site ctd.ifsp.edu.br e o resultado da seletiva será divulgado na mesma página no dia 26 de maio. Os candidatos estarão automaticamente matriculados dentro do número de vagas. Terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência no curso e aproveitamento suficiente.