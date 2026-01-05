Inscrições abertas para o Programa de Desemprego de 2026

A Prefeitura de Catanduva está com inscrições abertas para o PED – Programa Emergencial de Desemprego 2026. O prazo vai até as 12h do dia 30 de janeiro. Os interessados podem se cadastrar no site www.catanduva.sp.gov.br, clicando no banner do PED, ou presencialmente em um dos Cras ou na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Também é possível retirar a ficha, preencher em casa e devolver dentro do prazo previsto.

Os bolsistas selecionados recebem bolsa-auxílio para executar funções nos departamentos municipais e participam de cursos, capacitações e palestras, voltados à preparação e reinserção no mundo do trabalho. Segundo a prefeitura, o programa tem como objetivos transferir renda para pessoas em situação de vulnerabilidade, bem como estimular o acesso ao mercado de trabalho, combinando atividade prática e qualificação profissional.

Para concorrer às vagas é preciso morar em Catanduva, estar desempregado há pelo menos um ano, ter renda mensal per capita (por pessoa da família) de até meio salário mínimo e não ter participado do PED nos últimos 12 meses. “Fique atento ao prazo e escolha a forma mais conveniente para realizar sua inscrição. O PED é uma oportunidade de apoio imediato e preparação para novas chances no mercado de trabalho”, orienta o governo municipal.