Inscrição para mesários voluntários pode ser feita pela internet

As inscrições para mesários voluntários, que desejam atuar nas Eleições 2026, seguem abertas e podem ser feitas pela internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), com acesso em www.tre-sp.jus.br. Além da ficha de inscrição, a página reúne informações sobre o papel desses colaboradores, os benefícios para quem exerce a função e as principais dúvidas a respeito de treinamento, convocação, entre outros assuntos.

A Justiça Eleitoral paulista lançou a campanha #OrgulhoDeSerMesário, que busca incentivar as inscrições de pessoas para compor a mesa receptora de votos. Produzidas pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), as peças destacam experiências positivas de mesários voluntários da vida real. Os cartazes da campanha foram enviados às zonas eleitorais para divulgação local.

Após realizar a inscrição, a ficha da pessoa será analisada pelo cartório para verificar se existe vaga na seção eleitoral onde vota, no mesmo local, ou em um local de votação próximo. Havendo vaga e não existindo impedimento, a voluntária ou voluntário poderá receber a convocação. As inscrições também podem ser feitas por meio do aplicativo e-Título ou nos cartórios.

Como regra, qualquer pessoa maior de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral pode se tornar mesário ou mesária. Entretanto, há algumas exceções, como candidatos, seus cônjuges e parentes até o segundo grau; membros de diretórios de partidos políticos com função executiva; autoridades e agentes policiais; funcionários do Executivo em cargos de confiança; Pessoas que pertencem ao serviço eleitoral; agentes de Segurança Penitenciária, de Escolta e Vigilância Penitenciária e Guardas Civis Municipais, mesmo que a título voluntário.

A Justiça Eleitoral mantém benefícios para quem desempenha a função, incluindo 2 dias de folga para cada dia trabalhado; 2 dias de folga para um ciclo completo de treinamento; certificado dos serviços prestados à Justiça Eleitoral; auxílio-alimentação por dia de atuação (com valor de R$ 65 para as eleições de 2026; preferência no desempate em concursos públicos (se previsto em edital); e utilização das horas trabalhadas para atividades complementares em faculdades.

NÚMEROS DE 2024

Nas eleições municipais de 2024, 52% dos cidadãos que atuaram na linha de frente da votação em todo o país participaram de forma espontânea. No estado de São Paulo, esse número foi ainda maior: 67% dos mesários convocados no 1º turno se inscreveram voluntariamente, chegando a mais de 277 mil pessoas. Já no segundo turno, 137.966 desempenharam a função, cerca de 77% do total de mesários paulistas convocados.